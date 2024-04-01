Директор Зоомузея МГУ Михаил Калякин — о популяризации бердвотчинга

Почему все больше людей в России увлекается наблюдением за птицами, почему не надо бояться слова “бердвотчинг”, зачем помогать аистам — об этом к Международному дню птиц RTVI рассказал директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин<strong>1 апреля — Международный день птиц.