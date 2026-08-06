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Культуромания

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В середине августа в Красноярске пройдет первый Международный форум коренных народов

В середине августа в Красноярске пройдет первый Международный форум коренных народов

С 13 по 16 августа Красноярск превратится в мировую столицу диалога коренных народов. Впервые в истории города здесь соберутся представители 13 стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также гости из 27 субъектов РФ.

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