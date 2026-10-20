За минувшие сутки в полицию Тульской области поступило четыре заявления о мошенничестве.Самый крупный ущерб понесла 71-летняя жительница Узловой: злоумышленник, представившись в мессенджере её коллегой, выманил у неё 2 млн 360 тысяч рублей.
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