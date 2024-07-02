Новые условия мира от Зеленского. В чем их суть и чего добивается Киев

В публичной риторике президента Украины Владимира Зеленского наметился странный зигзаг. Ранее сам себе запретивший указом любые переговоры с Россией, пока там у власти остается Владимир Путин, сегодня Зеленский, по его словам, уже нащупал «модель переговоров с Путиным».