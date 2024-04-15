Военнослужащие миномётной батареи 71 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим, через поляну разбитой западной техники, однако именно возле неё, российские миномётчики подловили боевиков и после прилёта нашего снаряда, вся группа боевиков оказалась не боеспособной.
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