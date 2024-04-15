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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие миномётной батареи 71 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

Военнослужащие миномётной батареи 71 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим, через поляну разбитой западной техники, однако именно возле неё, российские миномётчики подловили боевиков и после прилёта нашего снаряда, вся группа боевиков оказалась не боеспособной.

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