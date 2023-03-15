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Форвард ЦСКА Каменев перед серией с «Локомотивом»: «У нас больше мастерства, кубкового опыта. За счет этого должны победить»

Владислав Каменев высказался о «Локомотиве» – сопернике ЦСКА по 2-му раунду Кубка Гагарина. — Расскажите о ваших преимуществах в серии с «Локомотивом».

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