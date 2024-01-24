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В Амурской области впервые лишили гражданства людей, осужденных за наркотики

В Амурской области впервые лишили гражданства людей, осужденных за наркотики

Трое мужчин, получивших российские паспорта в Амурской области, были лишены гражданства из-за их преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что является первым таким случаем в регионе, сообщает Управление МВД по Амурской области на своем сайте.

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