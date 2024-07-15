В Москве заочно арестовали экс-главу СБУ Наливайченко* и секретаря СНБО Литвиненко

Бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко* и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко заочно арестовали в России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
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