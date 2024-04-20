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Politico: США планируют увеличить число военных советников на Украине

Politico: США планируют увеличить число военных советников на Украине

Global Look Press/Michael Brochstein/Keystone Press Agency Власти США рассматривают возможность отправки дополнительной группы военных советников в диппредставительство в Киеве, что продемонстрирует приверженность Вашингтона идее поддержки Киева на фоне успехов ВС РФ на фронте, сообщила газета Politico 20 апреля.

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