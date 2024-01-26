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Иван Янковский с женой, Юлия Пересильд с дочерью, Елена Лядова, Кристина Асмус на премии "Золотой орёл — 2024"

Иван Янковский с женой, Юлия Пересильд с дочерью, Елена Лядова, Кристина Асмус на премии "Золотой орёл — 2024"

В Москве вручили главную российскую премию в области кино и телевидения "Золотой Орёл". Торжественная церемония, как обычно, прошла в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", и на красную дорожку вышли главные отечественные кинозвёзды: Иван Янковский (которого после сериала "Слово пацана" непривычно видеть без усов) с женой Дианой Пожарской, Юлия Пересильд с дочерью Анной (ещё одной звездой "Слова пацана", соперничающей по популярности с мамой, слетавшей в космос) и то ли мужем, то ли женихом Михаилом Тройником; Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков и Анна Матисон, Кристина Асмус, Анна Михалкова с дочерью и многие другие.

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