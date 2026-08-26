27 беспилотников сбили в калужском небе в ночь на 26 августа

Минувшей ночью Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в ночь на 26 августа силы ПВО уничтожили 27 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.