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Калуга-поиск

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27 беспилотников сбили в калужском небе в ночь на 26 августа

27 беспилотников сбили в калужском небе в ночь на 26 августа

Минувшей ночью Калужская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в ночь на 26 августа силы ПВО уничтожили 27 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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