Объекты Британии на Украине и за её пределами могут стать целями - МИД России Москва предупредила, что ответом на удары вооружённых сил Украины с применением британского.
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Объекты Британии на Украине и за её пределами могут стать целями - МИД России Москва предупредила, что ответом на удары вооружённых сил Украины с применением британского.
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