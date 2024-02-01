В Дагестане неизвестный расстрелял бойца ММА Мухаммада Мутаева

Инцидент произошел в среду, 31 января.В Дагестане застрелен боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мутаев, который был учеником заслуженного тренера РФ Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
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