Реакция Нарендры Моди и позиция Ваалерия Залужного. Президент России Владимир Путин сделал заявление о прогрессе в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что Москва последовательно движется к ее завершению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума: с 2026 г...
- Вот Кедми всё и с...
- Минэнерго РФ запл...
Мир на Украине наступит сразу же после того, как последняя бандер-овца возвернётся в свой семейный скотомогильник, откуда её выволокли западные фашисты.