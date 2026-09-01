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Царьград

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Путин заявил о движении России к завершению СВО

Путин заявил о движении России к завершению СВО

Реакция Нарендры Моди и позиция Ваалерия Залужного. Президент России Владимир Путин сделал заявление о прогрессе в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что Москва последовательно движется к ее завершению.

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