Коронационному облачению Николая I исполнилось 200 лет

3 сентября исполнилось 200 лет со дня коронации императора Николая I и императрицы Александры Федоровны: церемония состоялась 3 сентября (22 августа по старому стилю) 1826 года.
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