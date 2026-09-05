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Daily Moscow

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Коронационному облачению Николая I исполнилось 200 лет

Коронационному облачению Николая I исполнилось 200 лет

3 сентября исполнилось 200 лет со дня коронации императора Николая I и императрицы Александры Федоровны: церемония состоялась 3 сентября (22 августа по старому стилю) 1826 года.

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