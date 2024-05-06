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Вкус детства – это то, что вызывает в нас самые приятные и нежные воспоминания.

Вкус детства – это то, что вызывает в нас самые приятные и нежные воспоминания.

В нашем детском саду в день открытых дверей мы предоставили родителям воспитанников возможность вернуться в детство и вспомнить вкус любимых блюд из детского сада, а заодно и оценить качество питания ребятишек в дошкольном учреждении.

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