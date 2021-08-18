Эффективность новосибирских депутатов в Госдуме РФ оценил губернатор Андрей Травников

Депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области помогают привлекать дополнительные финансовые средства, отстаивают интересы по реализации важнейших программ: газификации домов, благоустройства дворов, модернизации коммунальной инфраструктуры и т.
Депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области помогают привлекать дополнительные финансовые средства, отстаивают интересы по реализации важнейших программ: газификации домов, благоустройства дворов, модернизации коммунальной инфраструктуры и т.
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