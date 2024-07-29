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Нежданный апокалипсис у Текслера

Нежданный апокалипсис у Текслера

Как стало известно корреспонденту УтроNews, большая вода, которая разгулялась в Челябинской области в минувшие выходные, принесла очень много бед: на утро 29 июля подтоплено 325 жилых домов и более 600 садовых домиков, также затоплены 1063 приусадебных участка.

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