Нежданный апокалипсис у Текслера

Как стало известно корреспонденту УтроNews, большая вода, которая разгулялась в Челябинской области в минувшие выходные, принесла очень много бед: на утро 29 июля подтоплено 325 жилых домов и более 600 садовых домиков, также затоплены 1063 приусадебных участка.