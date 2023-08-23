Монсон – о Хабибе: «Он мог стать лучшим бойцом в истории»

«Я не думаю, что сейчас кто-то может в нем сомневаться. Он стал только лучше в конце карьеры. Как видите, в последних 5-6 боях он боролся только с сильными бойцами и легко доминировал над ними.
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