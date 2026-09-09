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FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине

FT: Белый дом может сократить роль Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине

Белый дом может сократить роль спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома, предпринимателя Джареда Кушнера, в переговорном процессе по Украине, при этом более активное участие может принять глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

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