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На Кубани «говорящая» колонка одурманила вора: хозяин удивился, но не растерялся

На Кубани «говорящая» колонка одурманила вора: хозяин удивился, но не растерялся

За попытку кражи, которая не была доведена до конца, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Кража, согласно статье 158 УК РФ, является уголовно наказуемым деянием, которое может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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