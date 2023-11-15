В Конгрессе США одобрили временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Члены палаты представителей Конгресса США поддержали двухэтапный законопроект о временном финансировании правительственных программ, который должен предотвратить приостановку работы американского правительства.
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