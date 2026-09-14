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Республикада «Татарстанның чиста урманнары» акциясенең көзгы этабы башланды

Республикада «Татарстанның чиста урманнары» акциясенең көзгы этабы башланды

Республикада «Татарстанның чиста урманнары» дип аталган традицион акциянең көзгы этабы башланды. Әлеге чара урманнарда уңай санитар-экологик вазгыять тудыруга юнәлтелгән.

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