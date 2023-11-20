Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 на фронт без дополнительной защиты

"Зловещая" деталь на танках ВСУ привлекла внимание зарубежных журналистов.Появившийся в Сети видеоролик, на котором мелькает один из переданных Вооруженным силам Украины таков Leopard, привлёк внимание журналиста Forbes Дэвида Экса.
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