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ДумаТВ

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Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию

Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию

Военный рассказал, что российские подразделения используют вентиляцию при штурме укреплений ВСУ в славянско-краматорской агломерации.

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