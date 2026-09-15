Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию

Военный рассказал, что российские подразделения используют вентиляцию при штурме укреплений ВСУ в славянско-краматорской агломерации.
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