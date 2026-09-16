Блогерша Дуда Алвес умерла в 22 года после операции по уменьшению груди

В Бразилии умерла 22-летняя блогерша Дуда Алвес, за несколько недель до смерти она сделала операцию по уменьшению груди, пишет The Sun.
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