В. Путин посетил Харбинский политехнический университет

17 мая, Харбин. Президент России В. Путин в Харбинском политехническом университете /Фото: Синьхуа/ Харбин, 17 мая /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Харбинский политехнический университет в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и провел встречу со студентами и преподавателями этого учебного заведения.
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