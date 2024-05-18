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Китай

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В. Путин посетил Харбинский политехнический университет

В. Путин посетил Харбинский политехнический университет

                                              17 мая, Харбин. Президент России В. Путин в Харбинском политехническом университете /Фото: Синьхуа/ Харбин, 17 мая /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Харбинский политехнический университет в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и провел встречу со студентами и преподавателями этого учебного заведения.

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