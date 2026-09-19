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Полузащитник «Ленинградца» вызван в сборную - он единственный легионер в России

Полузащитник «Ленинградца» вызван в сборную - он единственный легионер в России

21 сентября национальная сборная Кыргызстана начнет в Бишкеке учебно-тренировочный сбор в рамках международного окна ФИФА и подготовки к Кубку Азии-2027.

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