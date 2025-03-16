Специалист Буряков раскрыл, чем опасны первые грозы ранней весной

С ранней весной в Россию приходит не только тепло, но и первые грозы, которые сопровождаются мощными разрядами молний, предупредил в беседе с RT старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.