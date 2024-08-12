Кэмерон решил снять «Аватаров» 4 и 5 «только если его не собьёт автобус»

Кинорежиссёр из Канады Джеймс Кэмерон проинформировал о том, что он планирует лично поучаствовать в съёмке ещё двух фильмов из серии «Аватар», первый из которых можно будет посмотреть на больших экранах уже через пять лет.
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