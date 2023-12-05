Самые счастливые экспаты в мире живут в Испании

Малага, или столица солнца, - испанский город, который окончательно покорил экспатов, заняв первое место среди лучших мест для переезда в мире, согласно отчету компании Internations, основанному на ответах более 12 000 человек из более чем 150 стран.
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