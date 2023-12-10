По улице Руставели в Петербурге запустили бесшумные трамваи

При модернизации общественного транспорта были учтены пожелания петербуржцев. Первые бесшумные трамваи прошли по 3-километровому участку улицы Руставели (от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения).
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