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  • Александр
    Ну, если содержится пропаганда запрещенного, то всё правильно.Депутат Милонов д...
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    Такого дэбила уже не надо пускать за руль.Неадекватная пара...

По улице Руставели в Петербурге запустили бесшумные трамваи

При модернизации общественного транспорта были учтены пожелания петербуржцев. Первые бесшумные трамваи прошли по 3-километровому участку улицы Руставели (от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения).

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