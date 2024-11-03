«Переучивание ведет к неврозам – природу не обманешь»: невролог о левшах и правшах

Мир делится на левшей, правшей и амбидекстров. По какой причине дети берут ручку и ложку левой рукой? Если мама или папа левша, будут ли дети обязательно леворукими? Почему переучивать левшу в правшу опасно для здоровья? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила невролог Резеда Шигабутдинова.