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Татар-информ

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«Переучивание ведет к неврозам – природу не обманешь»: невролог о левшах и правшах

«Переучивание ведет к неврозам – природу не обманешь»: невролог о левшах и правшах

Мир делится на левшей, правшей и амбидекстров. По какой причине дети берут ручку и ложку левой рукой? Если мама или папа левша, будут ли дети обязательно леворукими? Почему переучивать левшу в правшу опасно для здоровья? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответила невролог Резеда Шигабутдинова.

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