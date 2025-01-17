Стихийные свалки очищают в Актау

В Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается работа по очистке города. В микрорайоне «Самал» совместно с городским акиматом и строительными компаниями проводится уборка неправомерно выброшенного мусора, сообщает пресс-служба акимата города.
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