Американский журналист Джексон Хинкл выразил в соцсети X* мнение, что государства Запада не имеют возможности воспрепятствовать переменам, о которых заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдае.
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