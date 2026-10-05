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Аргументы и Факты

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В США обратили внимание на заявление Путина на Валдае о будущем мира

В США обратили внимание на заявление Путина на Валдае о будущем мира

Американский журналист Джексон Хинкл выразил в соцсети X* мнение, что государства Запада не имеют возможности воспрепятствовать переменам, о которых заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Валдае.

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