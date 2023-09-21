Приметы о богатстве, которые реально работают

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ФедералПресс. Начиная с первобытных времен люди верили в приметы. Определенные стечения обстоятельств, некоторые ритуальные действия, по поверьям, обеспечивают предсказуемый результат.
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