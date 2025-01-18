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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Металлург» проиграл второй матч подряд – 2:3 «Амуру» по буллитам. Джарасик отбил 48 из 50 бросков

Команда тренера Андрея Разина уступила «Амуру» (2:3 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Уральский клуб перебросал соперника со счетом 50:32.

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