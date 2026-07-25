На Украине усомнились в озвученном властями количестве жертв на выставке под Киевом

Украинская журналистка Юлия Кириенко в Киевом. Она заявила, что погибших и раненых сотни. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о десяти погибших и ста раненых после прилета ракет по полигону.
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