Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине усомнились в озвученном властями количестве жертв на выставке под Киевом

На Украине усомнились в озвученном властями количестве жертв на выставке под Киевом

Украинская журналистка Юлия Кириенко в Киевом. Она заявила, что погибших и раненых сотни. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о десяти погибших и ста раненых после прилета ракет по полигону.

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