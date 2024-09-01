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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Господи, ну какую чухнятину автор несет...про этих киркорогалкиных уродов уже не только тошно читать, а и листать люб...Слабоумие и отваг...
  • Александр
    бабло для них  всё, ему и молитвы свои дебильные направляют!!!Слабоумие и отваг...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Тошнит от всех троих.Слабоумие и отваг...

Слабоумие и отвага: Пугачева нашла лазейку, чтобы вернуть Галкина в Россию

Слабоумие и отвага: Пугачева нашла лазейку, чтобы вернуть Галкина в Россию

 29,7K прочтений Вчера Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2024» в «Сириусе» несколько дней назад подошел к своему завершению, неожиданно шокировав всех присутствующих неофициальным упоминанием Аллы Пугачевой.

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Комментарии
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Наталия Кузнецова
Тошнит от всех троих.
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16 час.
А
Александр
бабло для них  всё, ему и молитвы свои дебильные направляют!!!
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10 час.
Анфиса Иванова
Господи, ну какую чухнятину автор несет...про этих киркорогалкиных уродов уже не только тошно читать, а и листать любые страницы СМИ с их отвратительными рожами... И как не странно мне самой, но мне более всех из этой троицы противен  &quot; отставник&quot; и лазейник в любые двери ...!
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5 час.

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