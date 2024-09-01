29,7K прочтений Вчера Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2024» в «Сириусе» несколько дней назад подошел к своему завершению, неожиданно шокировав всех присутствующих неофициальным упоминанием Аллы Пугачевой.
Слабоумие и отвага: Пугачева нашла лазейку, чтобы вернуть Галкина в Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Кузнецова
Тошнит от всех троих.
Ответить
16 час.
А
Александр
бабло для них всё, ему и молитвы свои дебильные направляют!!!
Ответить
10 час.
Анфиса Иванова
Господи, ну какую чухнятину автор несет...про этих киркорогалкиных уродов уже не только тошно читать, а и листать любые страницы СМИ с их отвратительными рожами... И как не странно мне самой, но мне более всех из этой троицы противен " отставник" и лазейник в любые двери ...!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии