Слабоумие и отвага: Пугачева нашла лазейку, чтобы вернуть Галкина в Россию

Анфиса Иванова

Господи, ну какую чухнятину автор несет...про этих киркорогалкиных уродов уже не только тошно читать, а и листать любые страницы СМИ с их отвратительными рожами... И как не странно мне самой, но мне более всех из этой троицы противен " отставник" и лазейник в любые двери ...!