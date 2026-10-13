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Нижегородская правда

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Модернизация «Гидромаша» идет строго по разработанному плану

Модернизация «Гидромаша» идет строго по разработанному плану

НАО «Гидромаш» имени В. И. Лузянина проводит масштабную модернизацию производства. Началась она по инициативе легендарного руководителя предприятия Владимира Ильича Лузянина в 1999 году и за это время в техническое перевооружение инвестированы миллиарды рублей.

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