Модернизация «Гидромаша» идет строго по разработанному плану

НАО «Гидромаш» имени В. И. Лузянина проводит масштабную модернизацию производства. Началась она по инициативе легендарного руководителя предприятия Владимира Ильича Лузянина в 1999 году и за это время в техническое перевооружение инвестированы миллиарды рублей.