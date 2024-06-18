Канада ввела санкции против 13 россиян

Канада ввела санкции против 13 российских граждан. Об этом сообщает канадский кабмин.В правительстве Канады обратили внимание на то, что в антироссийские санкционные перечни включили, в частности, россиян, которые якобы являются "высокопоставленными представителями" следственных органов, полиции и пенитенциарной системы РФ.