U-862 у берегов Австралии и Новой Зеландии. Последние месяцы подводной войны и капитуляция

Юрий Ильинов Посмотрели, прослезились и... угомонились. В октябре ВСУ провели инспекторскую проверку состояния фортификационных сооружений и рубежей обороны, которые сейчас активно оборудуются и строятся. Естественно, о результатах этой проверки стало известно и нам. Сведения опубликованы в открытом доступе. Я тезисно раскрою некоторые результаты работы инспекции. Думаю, начать следует с первого рубежа обороны. Это довольно мощное, по задумке военных, фортификационное сооружение, включающее в себя 586(!) объектов. В ходе наступления русская армия должна выйти на этот рубеж и остановиться. 586 опорных пунктов, рубежей обороны, минных полей и других сооружений, объединенных в единую систему, защищающих не только свой участок обороны, но и помогающих защищаться соседям! Но Украина не была бы Украиной, если бы не было этого «но». В прессе уже давно появилось новое название этой страны — Украдина. Огромные средства, которые выделены на строительство единой системы обороны первого рубежа, успешно расползаются по карманам чиновников и «производителей работ». По результатам проверки комиссия сделала вывод о готовности к обороне на первом рубеже. Итак, на первом рубеже обороны группировки «Запорожье» полностью готовы только 181 объект! То есть уровень готовности 31%! Я бы не говорил так категорично — «полностью готовы», с учетом того, что и у украинских военных рыльце в пушку в смысле коррупции... Но приходится ссылаться на официальные цифры. Теперь об обороне городов. Имеются в виду такие города как Запорожье, Никополь, Орехов, Марганец, Камышеваха, Гуляйполе. Тут тоже планируется создание системы обороны, обеспечивающей дублирование оборонительных сооружений и возможность взаимной помощи. Таких объектов планируется создать 416! И опять это пресловутое украинское «но»… Строили, строили... И построили. Правда, всего 81 объект. Ну вот так получилось. Неправильно составили смету, наверное... Не учли «увеличение затрат» и «дополнительные расходы». Строительство — это вам не бумажки писать... Короче говоря, план выполнили! Ну а то, что выполнили на целых 19%, так это форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы... Губернатору надо, чиновникам в МО надо. Много кому надо… Теперь о Херсонском направлении. Объектов в зоне ответственности группировки «Херсон» меньше. Потому цифры чуть лучше. Начну, по традиции, с рубежа обороны группировки. Тут запланировано строительство и оборудование 119 объектов. Работы выполнены на 46. Итого 38%. Оперативный рубеж обороны — 81 объект. Создано 21! Четверть от запланированного! Ну и круговая оборона городов. Имеются в виду такие города, как Херсон, Николаев, Кропивницкий... По плану необходимо построить и оборудовать 100 объектов. Построена треть. 33 объекта — 33%.

Юрий Ильинов Как видите, с фортификацией у ВСУ, мягко говоря, не очень. Система обороны, о которой мечтают украинские генералы, успешно разрушается украинскими коррупционерами. Но и тут есть «украинская специфика», на которую обратили внимание проверяющие. Я о «справедливости». Воровать миллионами могут «не только лишь все, не многие это могут», говоря языком киевского мэра. А остальные? Те, кому тоже хочется «урвать кусочек» в собственный карман? Думаю, читатели уже поняли, что и эти самые «остальные» тоже в накладе не остались. Процитирую парочку пунктов из документа: – В связи с нехваткой лесоматериалов блиндажи оборудуются подручными средствами в один или два наката. – При осуществлении маскировки позиций используются свойства местности (ветки, кустарники, лесополосы), приходящие в негодность из-за продолжительных боевых действий. А что, дешево и сердито. Зачем закупать пиломатериал, если есть ближайший лес? Зачем перекрывать блиндажи несколькими накатами бревен или бетонными перекрытиями, если русская артиллерия их все равно уничтожит? Достаточно накрыть стволами деревьев, ветки которых используются для маскировки. Экономия. В карман прорабу… Осталась ещё одна черта современного украинца, которая тоже проявилась при строительстве фортификационных сооружений. Я о наплевательском отношении к чужой жизни. Вроде бы, ну как это может проявиться в таком деле. Позволю себе ещё одну цитату: – Затеняющие и маскирующие сетки в большинстве случаев не соответствуют условиям местности. – Низкий уровень оборудования взводных опорных пунктов на первом рубеже ОТГ «Херсон» антидроновыми средствами (сетка рабица) – 40%, а на втором – 19%. Я представил себе, как будут чувствовать себя обороняющиеся в опорнике, где, по выводам той же комиссии, «эксплуатация и дальнейшее оборудование не проводится, что привело к осыпанию грунта». Проще говоря, окопы, которые должны спасать от обстрелов артиллерии, самопроизвольно осыпаются! Что в итоге Итог работы комиссии ВСУ можно выразить двумя словами — оборонительных сооружений практически нет. Можно только констатировать, что ВСУ опять будут цепляться за отдельные очаги обороны в случае нашего наступления. Судьба обороняющихся мало интересует руководство страны. Значит, в скором времени мы опять увидим заваленные трупами украинских солдат окопы. Ну что же, давно известно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Либо самостоятельно копайте себе могилу на рубеже обороны, либо... Волна для выхода в эфир для связи с нашими подразделениями известна всем. Примерно в таком же состоянии подготовленные рубежи обороны по всей линии боевого соприкосновения. Именно поэтому и паникуют военные аналитики незалежной. Реально подготовленные к обороне рубежи сейчас обрабатывает наша авиация и артиллерия. А дальше... Дальше то, о чем я рассказал выше...