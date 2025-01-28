Дайджест дня: кроссоверы Лада, новый логотип Мазды и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Президент России Владимир Путин сегодня посетил АВТОВАЗ, где пообщался с руководством и сотрудниками, а также осмотрел перспективные модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии