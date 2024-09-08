F.A.С.С.T.: "Союз" возглавил топ популярнейших фильмов у "пиратов" в августе

Согласно данным, опубликованным изданием "Бюллетень кинопрокатчика" и компанией F.A.С.С.T., специализирующейся на борьбе с киберпреступлениями, в августе лидером среди самых популярных фильмов у российских "пиратов" стал комедийный боевик "Союз" от Netflix.