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Марио Хезоня – MVP Евролиги по итогам декабря

Марио Хезоня – MVP Евролиги по итогам декабря

28-летний Хезоня впервые за семь сезонов в Евролиге стал обладателем награды MVP месяца. В декабре форвард лидировал в своей команде по эффективности и результативности, в результате чего действующие чемпионы Евролиги получили преимущество в четыре победы в турнирной таблице в середине сезона.

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