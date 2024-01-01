Марио Хезоня – MVP Евролиги по итогам декабря

28-летний Хезоня впервые за семь сезонов в Евролиге стал обладателем награды MVP месяца. В декабре форвард лидировал в своей команде по эффективности и результативности, в результате чего действующие чемпионы Евролиги получили преимущество в четыре победы в турнирной таблице в середине сезона.