Подводная лодка «Князь Пожарский» и её роль в Стратегических ядерных силах

Церемония вывода "Князя Пожарского" из эллинга, 3 февраля 2024 г.Успешно продолжается реализация долгосрочной и крупномасштабной программы строительства новых стратегических ракетных подводных крейсеров проекта 955(А) «Борей».
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