Индикатор Bank of America показал максимальный оптимизм инвесторов с 2021 года

Оптимизм инвесторов достиг пика с 2021 года, сообщают стратеги Bank of America. В таких условиях они рекомендуют сокращать долю рисковых активов в пользу защитных, чтобы уберечь себя от неприятных сюрпризов в экономике, денежно-кредитной политике и сфере ИИ .
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