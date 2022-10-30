С дождя и похолодания начнется ноябрь в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Начало ноября в Уссурийске сопряжено с движениями фронтальных разделов китайского циклона. Как результат — сырое начало и морозное продолжение, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
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