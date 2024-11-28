В Крыму, Белгороде, Брянске и Курске сформировали отряды "Барс"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Добровольческие отряды "Барс-Крым", "Барс-Белгород", "Барс-Брянск" и "Барс-Курск" сформированы в этом году для нейтрализации угрозы в приграничье РФ от украинских боевиков, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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