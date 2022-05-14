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Клопп о травмах Салаха и ван Дейка: «Замены – мера предосторожности. Они в порядке»

Юрген Клопп рассказал о состоянии Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка. Форвард и защитник получили повреждения в матче «Ливерпуля» с «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Англии.

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